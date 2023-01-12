الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تناظر جثة شخص لقي مصرعه على يد عاطل في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة عاطل لقي مصرعه على يد آخر، أنه في العقد الرابع من عمره مرتدي كامل ملابسه، ولقي مصرعه نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى توقف القلب والوفاة.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل آخر بعين شمس، بعد أن تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بمقتل شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة ح خ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وأضافت التحريات بأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة تجددت يوم الواقعة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني ولم يتركه إلا جثة هامدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم تحرير محضرا بالواقعة.

جثة شخص عين شمس النيابة نيابة عين شمس مقتل شاب

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