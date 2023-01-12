استقرار أسعار البترول العالمية على ارتفاع 3% وخام أوبك يسجل 77 دولارًا

ارتفعت أسعار البترول بنسبة 3% لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، حيث طغت الآمال بتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية والقلق بشأن تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسى على زيادة مفاجئة هائلة في مخزونات الخام الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن الخامين القياسيين بلغا أعلى مستوياتهما منذ أواخر ديسمبر، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر وارتفع برنت لليوم الثالث على التوالى للمرة الأولى منذ ديسمبر.

استقرار أسعار البترول العالمية على ارتفاع 3% وخام أوبك يسجل 77.00 دولار

وكشف بيان لوزارة البترول، عن تسجيل خام برنت 82.79 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس 77.50 دولار، وحقق خام أوبك 77.00 دولار.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "فينترسال دِيا" الألمانية، منذ قليل، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة التنقيب بشرق دمنهور التابعة لـ دلتا النيل البرية.

وكشف بيان للشركة، عن أن الأطراف المكلَّفة بالتنقيب في هذه المنطقة؛ المشغِّل "فينترسال دِيا" (40%) وشريكتيها "كيرون إنرجي" Cheiron Energy (%40) ،"آي إن إيه" INA (%20) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ستقوم بتقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق، وتقوم شركة دسوق للبترول (ديسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

وفي هذا السياق، قال جورج بريسر، نائب أول للرئيس- المسئول عن الاستكشاف العالمي في شركة فينترسال دِيا: "يُعَدُّ هذا الاكتشاف نجاحًا جديدًا في إحدى مناطق الاستكشاف الرئيسية لدينا وبفضل قرب منطقة شرق دمنهور من البنية التحتية للإنتاج لدينا، سيكون بمقدورنا تطوير الاكتشافات التجارية بسرعة وتوفير موارد غاز إضافية".

من جهته، أكد سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر، أن: "فينترسال دِيا تتطلّع إلى النموّ في مصر، ويشكّل الاكتشاف الجديد مؤشرًا إيجابيًا على هذا الصعيد. وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى موارد طاقة إضافية عند كلّ من مصر والدول الإقليمية والعالم؛ فإن فينترسال دِيا تبذل قصارى جهدها لتوفير كميات جديدة أخرى من هذه الموارد".