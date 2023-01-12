سعر الدولار يتجاوز 30 جنيها مع بداية تعاملاته اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مابين 25 - 30 قرشاً شراء وبيع في بداية تعاملاته اليوم الخميس نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدها أمس في بداية تعاملاته بلغت 2.30 - 3.00 جنيه شراء وبيع، أعقبها تراجع سعر صرف الدولار في بعض البنوك في ختام تداولاته أمس.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.00 جنيه للشراء، و30.05 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 29.75 جنيه للشراء، و29.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.86 جنيه للشراء، و29.96 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 29.75 جنيه للشراء، و29.85 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.10 جنيه للشراء، و30.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.65 جنيه للشراء، و29.74 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" اليوم ارتفاعًا ما بين 11 - 20 قرشاً شراء وبيع، وذلك بعد ارتفاعه أمس ما بين 2.40 – 2.60 جنيه في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 32.10 جنيه للشراء، و32.21 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 31.99 جنيه للشراء، و32.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 31.87 جنيه للشراء، و31.97 جنيه للبيع وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً ما بين 10 - 20 قرشاً شراء وبيع، وذلك بعد ارتفاعه أمس 2.70 – 3.00 جنيه شراء وبيع في البنوك المصرية.

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.22 جنيه للشراء، و36.38 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 36.11 جنيه للشراء، و36.31 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 35.90 جنيه للشراء، و36.02 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري ارتفاعا بقيمة 3 قروش ليسجل 7.93 جنيه للشراء، و7.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي، والدرهم الإماراتي، سجل اليوم ارتفاعًا بقيمة 3 قروش ليصبح 8.13 جنيه للشراء، 8.14 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل ارتفاعا 30 - 35 قرشًا شراء وبيع ليصح 94.37 جنيه للشراء، و97.79 جنيه للبيع.