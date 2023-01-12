الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل تعليم مطروح: إعادة تأهيل مركز التطوير التكنولوجى وصيانة شاملة لجميع الأجهزة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية أجروا صيانة شاملة لجميع الأجهزة الموجودة بالمركز سواء كانت معطلة أو التى تحتاج إلى صيانة بسيطة، من أجل إعادة تأهيل المركز وتجهيزه بإدخال عدد من الأجهزة لإعداد القاعات بالمركز لاستقبال تدريبات المعلمين على التحول الرقمي واختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى من أجل مواكبة التقدم العلمي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بجهود جميع العاملين بالمركز والمساهمة الفاعلة وسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز 3 قاعات تدريبية جديدة مجهزة بطاقة استيعابية بعدد خمسة وخمسين جهازًا متصلًا بشبكة الإنترنت فائق السرعة، مشيرًا إلى أن المركز يتولى صيانة الأجهزة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى إمداد المدارس بشبكات الإنترنت.

وتفقد وكيل تعليم مطروح اليوم مركز التطوير التكنولوجي، متابعًا سير العمل بمعامل الحاسب الآلي وأقسام المتابعة والصيانة والشبكات والإنترنت، وذلك بحضور أحمد فتح الباب، مدير المركز.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتطور الملحوظ في منظومة العمل والتنظيم الإداري داخل مركز التطوير، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد يحقق دومًا التقدم المهني.

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