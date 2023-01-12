الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع جماعي في سوق الكريبتو.. والبيتكوين تستعيد مجدها

العملات الرقمية
العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية لتواصل عملة بيتكوين مسيرتها الصاعدة التي بدأتها منذ انطلاق عام 2023 لتتخطى حاجز 18 ألف دولار بكثير.

وارتفعت سعر عملة "بيتكوين"  بنسبة 4.24% ليصل إلى 18,139.6 دولار، ووصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم عند لتصل 857.48 مليار دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 2.20% دولار مسجلة 1.399.38 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 3.54% لتسجل 0.3250 دولار.

وارتفعت عملة سولانا بنسبة 99. 1% لتسجل 293. 16 دولار، وارتفعت عملة دوج كوين بنحو 3.34%، لتصل إلى مستويات 0.079175 دولار، وارتفعت عملة شيبا "Shiba Inu" بنسبة 3.70% إلى مستويات 0.0923 دولار، وكسبت  تدوال العقود الذكية AV AX في حدود 26.29% إلى مستويات قرب 15.71 دولار.

كما كسبت عملة تيرا "Terra Classic" بنسبة 30. 1% إلى مستويات 0.001652 دولار، كما صعدت  عملة "FTX Token" بنسبة 64. 10% إلى مستويات.3214 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 3.12% الي مستويات 0.37399 دولار.

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العملات الرقمية الفائدة الامريكية دولار بيتكوين إيثريوم كاردانو عملة سولانا عملة دوج كوين الولايات المتحدة الامريكية

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وائل لطفي

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