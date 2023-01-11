تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السنيمائى ومستلزماتها.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط الطيران الإماراتية اشتبه حافظ المنشاوي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش مدير الادارة بالإنابة، قرر تكليف ياسر محمد إبراهيم مدير إدارة الحركة أمير محمود وسامي نبيل مأموري الجمرك حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدد من الأجهزة التى تستخدم في التصوير السينمائي مخبأة بين طيات الملابس داخلى الحقائب، وعدد آخر من أجهزة التصوير ومكوناتها مخبأة داخل جيب وبطانة الجاكت الذي يرتديه بإجمالي ٣٢ جهاز و ٧٨ قطعة من مستلزمات كاميرات التصوير السينمائي.

وقرر د. أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات.

DA3D747D-D0E7-44AD-BDB9-ED3826C0A432

7735BC0E-F7FA-490A-957D-26E458591B77

CC549B5F-D3DE-4C81-BBDE-E339AED458BA

76E2EEA5-5BAA-4090-8262-1EC2297234CD