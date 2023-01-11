الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية تله بالمنيا، وتم علي الفور إزالة كافة حالات التعدي بالكامل من تنفيذ إزالة فوريه لـ 3 حالات تعدٍ آخرى بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 3 قراريط و13 سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها؛ لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على الأراضي داخل زمام المحافظة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية تمكنت من إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية طهنشا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات.

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المنيا إزالة تعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة قريتي تلة وبني أحمد الغربية الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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