الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم مدير المديرية، حملة تموينية مكبرة؛ وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وجرى تفقد الحالة التموينية والتأكد من التزام المحلات والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث تم تشكيل حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية بإدارتي تموين المحلة الكبرى وطنطا، تمكنت خلالها من تحرير (12) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص وزن ما بين الشريحة الأولى والثانية.

كما تم تحرير محضر عدم نظافة أواني العجين، وكذلك تم ضبط 10 صناديق رنجة مدخنة  بإجمالي 50 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 10 كيلو جرام فسيخ بداخل محل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم خلال الحملة تحرير 30 محضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعي وكذلك تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية بإجمالي 46 محضر لعدم حمل شهادات صحية أثناء العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك والعرض على وكيل النائب العام لاتخاذ اللازم نحو المحاضر المُحررة.

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ضبط فسيخ ورنجة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية 2 طن لحوم مجمدة التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية المهندس محمد أبوهاشم

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