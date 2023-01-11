الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الأمم المتحدة: خطة الحدود الأمريكية تهدد بتقويض حقوق الإنسان الأساسية

مفوض الأمم المتحدة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، من أن خطة جديدة لضبط الحدود الأمريكية تهدد بتقويض أسس حقوق الإنسان العالمية وقانون اللاجئين.

وقال تورك في بيان: إن "حق طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه الأشخاص أو وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم إلى حدود دولية"، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن البيت الأبيض الخميس الماضي عن خطة جديدة لفرض قيود على حق اللجوء وأيضا عن إصدار 30 ألف تصريح إقامة إضافي شهريا لمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وهي البلدان التي تسجل حاليا أكبر تدفق للمهاجرين بطريقة غير قانونية.

وسيُسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر بدخول الولايات المتحدة شهريا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا لكن سيتعين عليهم الوصول جوا حتى لا يزيدوا عبء عمل حرس الحدود على الأرض.

في المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، بسهولة أكبر بحسب البيت الأبيض.

تعارض

وحذر تورك من أن التدابير الجديدة "تتعارض على ما يبدو مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

ويضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية الدولي، عدم إعادة أي كان إلى بلد قد يواجه فيه تعذيبًا أو معاملة قاسية أو لا إنسانية.

وقال تورك إنه يرحّب بكلّ "التدابير التي تخلق وتوسّع الطرق الآمنة والعادية".

وتابع "لا يجب أن تأتي هكذا مبادرات على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في طلب اللجوء والحق في التقييم الشخصي لاحتياجات الحماية".

وعبّر عن قلقه من أن الأشخاص الأكثر حاجةً إلى اللجوء والذين تُعتبر أوضاعهم هشة، هم أكثر من يرجّح ألّا يفوا بالمتطلبات، بما في ذلك وجود كفيل لهم في الولايات المتحدة.

الامم المتحدة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خطة الحدود الأمريكية حقوق الانسان حق اللجوء

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