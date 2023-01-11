الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«شابيلا».. نازحة صومالية تكشف عن معاناتها داخل معسكر القبور

الصومال معسكر القبور
الصومال معسكر القبور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الفيلم الوثائقي "شابيلا"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرضت بعض قصص المعاناة من داخل معسكر "القبور".

ومن بين القصص التي عرضها الفيلم قصة "منيرة آدم"، التي سمع فريق تصوير الفيلم لصيحتها العربية لتكشف لهم عن معاناتها، مؤكدة أنها جاءت من المدينة وسكنت في معسكر النازحين.

وأضافت أنهم لا يجدون شيئًا وفي الليل يكون هناك برد شديد وناموس، ولا توجد أموال والناس حالتها سيئة جدًا، والحكومة لا تأتي إليهم لأنهم لو جاءوا ما كانت الناس ستموت.

وأكدت أن الحل يأتي من الله لأن هذه هي الحياة ليس لها حل وأنهم بشر وماذا يستطيعون فعله.

شابيلا معسكر النازحين ناموس حالتها سيئة معاناه معسكر القبور

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