مبادرات «مستقبل وطن» تجوب المحافظات لخدمة المواطنين فى القرى

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تنظيم خلال الربع الأخير من العام الماضي 10 قوافل طبية في تخصصات مختلفة بمراكز المحافظة، حيث قدمت خدماتها لنحو 6 آلاف و457 مواطنًا بمختلف مراكز المحافظة، كما وضعت الأمانة خطة لتغطية كافة المناطق المحرومة بالقوافل الطبية بالتخصصات المختلفة خلال العام الجاري وتم بالفعل تنفيذ أول قافلة بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا قدمت خدماتها لـ 1043 مواطنًا.

وفي محافظة القاهرة، نظمت أمانة قسم الزيتون، فصول لمحو الأمية تحت شعار "الزيتون بلا أمية"، حيث تمت الاختبارات الفورية للحصول على شهادة محو الأمية بحضور لجنة موسعة من فرع القاهرة لتعليم الكبار، جدير بالذكر أن الاشخاص الذين سيجتازون الأمتحان ويحصلون علي شهادة محو الأمية سيكون لهم الفرصة في استكمال مراحل التعليم المختلفة حتى التعليم الجامعى.

وفى محافظة الجيزة، نجحت أمانة مركز البدرشين، في إنهاء خصومة بين أبناء العمومة بعائلة القمبشاوي وجرت مراسم الصلح بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن والأجهزة الأمنية وعُمد قرى البدرشين الحكماء من أهالي المركز.

كما افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، بالمركز فصولًا جديدة لمحو الأمية بقرية ميت شماس.

كما أقامت أمانة قسم العمرانية، فصول لمحو الأمية بمقر أمانة الحزب، وذلك تفعيلًا لمبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب وبالتعاون مع مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما استجابت أمانة قسم العجوزة، لنداءات الأهالي من تزايد مياه الأمطار بعدد من الشوارع وتم التعامل مع الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم شفط المياه المتراكمة بشارع المراغى ومتفرعات شارع شاهين بمنطقة العجوزة بسبب الأمطار الغزيرة التى حدثت مما أدى إلى إعاقة حركة سير مرور السيارات وكذلك المواطنون.

كما واصلت أمانة قسم الطالبية، تنفيذ جلسات تخاطب مجانية جديدة للأطفال المتأخرين فى النطق من أبناء أهالى الطالبية وذلك من خلال المتخصصين تخفيفًا للأعباء المادية على أهالينا خاصة مع ارتفاع أسعار تلك الجلسات.

وفي محافظة القليوبية، تواصل أمانة المرأة بمركز بنها، إقامة سلسلة معارض "إحنا معاكي"، لتوفير كل احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية بتمدة، وشملت المعروضات سلع تموينية، وملابس حريمي، ورجالي، وأطفال، وأدوات منزلية، ومفروشات، وجهاز عرائس، وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ بداية افتتاحه.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية وندوة تثقيفية صحية عن أهمية التغذية بقرية "الخير والنماء"، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي المدينة والفئات الأولي بالرعاية بإجمالي 143 مواطنًا في تخصصات " الباطنية – نساء وتنظيم الأسرة – أسنان – وأنف وأذن- أطفال".

أوضح كمال، أن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "جهود الدولة في مجال الإرشاد التربوي ومكافحة التنمر"، بمقر مدرسة موط الثانوية بنات بمدينة موط.

كما نظمت الأمانة أيضًا، ندوة تثقيفية تحت عنوان "بناء الوعي في مواجهة الشائعات"، بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة موط.

وفي محافظة المنوفية، أقامت أمانة مركز تلا، معرضًا لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، في دار مناسبات الدنوفه بقرية زنارة، وشمل المعرض جميع المعروضات التي تهم الاسرة المصرية، وتم البيع بأسعار مخفضة للسلع الغذائية من أرز وسكر ومكرونة، فضلًا عن مستلزمات الأسرة والمفروشات والأدوات المنزلية، حيث تم تقديم تخفيضات خاصة للعرائس الأيتام بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية.

كما نظمت أمانة مركز الباجور، قافلة طبية مجانية بقرية كفر محمود، حيث شملت القافلة تخصصات باطنة وأطفال وعظام وأنف وأذن وحنجرة وجراحة عامة وتحليل وكذلك أدوية مجانية، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

كما نظمت أمانة مركز الباجور، احتفالية لختام مسابقة "أوائل الطلبة"، في مرحلتها الأولي، لجميع المراحل الدراسية، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى وتلاوة من آيات الذكر الحكيم للشيخ مصطفى، وتضمنت فقرات غنائية واستعراضية من طلبة وطالبات مدارس الباجور المختلفة وخاصة المدارس الفائزة بالمركز الأولي للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، حيث شارك في العروض كل من مدارس النجاح الخاصة والصفوة الخاصة وسعد حشيش الثانوية، وفى نهاية الحفل تم تكريم مدير المديرية وقيادات المديرية ورئيس مجلس أمناء المديرية وبعض الموجهين ومديرى المدارس والعاملين بإدارة الباجور التعليمية تكريمًا لجهودهم المتميزة فى نجاح العملية التعليمية بالإدارة كما تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة لتفوقهم فى المسابقة.

وفي محافظة مطروح، تواصل أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، لليوم الثالث علي التوالي، في تنظيم المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمشاركة نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد مقسمة على فترتين يوميًا الفترة الأولي للطالبات من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة مساء، والفترة الثانية للطلاب من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء يوميًا، في مكتبة مصر العامة، بدون أي مقابل دعما من الحزب لأبنائنا الطلاب، وشهدت المراجعات إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات في مادة الفيزياء.

وفي محافظة الغربية، وجهت أمانة العمال والفلاحين بمركز طنطا، بتنظيم قافلة طبية مجانية، شاملة عددًا من التخصصات، في شركة طنطا للزيوت، للكشف عن الإعتلال الكلوي وأمراض الكبد وقياس أمراض السكر والضغط، بالاشتراك مع معمل للتحاليل الطبية.

كما نظمت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "العلاقات العامة فى العمل السياسي"، وناقش الحضور عدة قضايا حياتية التى تحتاج إلى تفسير فلسفى يوضح المدى والنتائج لبعض الأفعال وردودها على أرض الواقع.

كما تواصل أمانة مركز السنطة، إقامة منافذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة، لليوم 13 علي التوالي بقرية ميت يزيد، حيث تم ذبح عجلين بالمنفذ الواحد سعر الكيلو 140 جنيهًا بفارق 40 جنيهًا عن مثياليتها بالأسواق الخارجية.

وفي محافظة الفيوم،كَرمت أمانة مركز سنورس، عدد من المعلمين المشاركين في المراجعات المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

وفي محافظة دمياط، اختتمت أمانة الطاقة والبيئة بالمحافظة، من توزيع عدد كبير من مستلتزمات الأدوات المدرسية، التي تضم "الكشاكيل والكراسات"' وذلك على مدارس إدارة السرو التعليمية، يذكر أن الأمانة انتهت من توزيع خمسة وعشرين ألف كشكول علي جميع إدارات التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي محافظة بني سويف،أطلقت أمانة مركز ناصر، حملة اليوم الواحد لرفع المخلفات وتمهيد الطرق الرابط بين العزب، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وجاءت الحملة المشتركة لرفع المخلفات ونظافة الشوارع وتمهيد الطرق الرابطة بين العزب والقرى، وبدأت في قرية دلاص، بمشاركة عدد من شباب الوحدة الحزبية.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة المرأة بمركز أبو تيج، قافلة طبية مجانية، في قرية الزرابي تحت عنوان "أطفال اصحاء" من سن 3 سنوات حتى 12 سنة شاملة الكشف في تخصصات "باطنة أطفال، رمد، وعمل فحص شامل، وتحليل هيموجبلين".

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة الشباب بأمانة رمل ثان، مراجعة نهائية مجانية للصف السادس، لمادة اللغة العربية، وتم مراجعة ما تمت دراسته، والإجابة عن كل أسئلة واستفسارات الطلاب.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، فاعلية لتصريف مياة الأمطار، بالتعاون مع إدارة الصرف الصحي، لمواجهة نوات الأمطار، كما نظمت فاعلية أخرى لرفع المخلفات، وردم الحفر، بمنطقة مساكن السجن بالمتراس، وكان ذلك في إطار التعاون مع نهضة مصر بالقبارى.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بدائرة الدخيلة، ندوة تثقيفية بعنوان «الصمت العائلي أحد سلبيات التواصل الاجتماعي»، لتوضيح أثر التواصل العائلي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، وكان ذلك بشياخة «شارع مكة».

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.