تشكيل نانت أمام ليون في الدوري الفرنسى.. مصطفى محمد أساسيا

كشف أنطوان كومبواريه، المدير الفني لـ نانت، عن تشكيل فريقه لمواجهة أولمبيك ليون في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن" موسم 2022-2023.

موعد مباراة نانت وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة نانت وليون في الدوري الفرنسي، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ملعب لا بوجوار معقل فريق رفاق مصطفى محمد.

وتُنقل مباراة نانت وليون في الدوري الفرنسي تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس 2.

تشكيل نانت أمام ليون في الدوري الفرنسي

وشهد تشكيل نانت تواجد المحترف المصري مصطفى محمد أساسيًا أمام ليون في الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل فريق نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: كاستيليتو، سينتونزي، ميرلين، جيروتو

خط الوسط: تشيريفيلا، موسى سيسوكو، بلاس

خط الهجوم: مصطفى محمد، جويساند، موسيس سيمون

ويحتل فريق نانت قبل انطلاق مباراة اليوم المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد ليون في المركز الثامن برصيد 24 نقطة

وكان فريق نانت قد انتصر على أوكسير بهدف دون مقابل في الجولة الماضية.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي نانت قررت تفعيل شرط الشراء في عقد مصطفى محمد.

وينص العقد المبرم بين ناديي نانت وجالاتا سراي، على دفع 5.7 مليون يورو في حالة رغبت إدارة النادي الفرنسي في ضم مصطفى لصفوفه بشكل نهائي.

وينتهي عقد مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراي في 30 يونيو 2025.