بسبب 5 جنيهات.. المؤبد للزوج قاتل عروس قليوب القاصر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامى وردخان، وأمانة سر حلمي محمود بالسجن المؤبد، لنجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجته القاصر باستخدام سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بسبب مطالبة المجني عليها له بمبلغ 5 جنيهات لشراء مستلزمات المنزل.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10527 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1426 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا ع"، 28 سنة، نجار مسلح، مقيم بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجني عليها "سمر ع ر"، 15 سنة، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى حيث أيقن مكان تواجد المجني عليها، وما أن ظفر بها حتى استل سلاحه الأبيض وسدد لها عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية واقعة مقتل "سمر ع ر"، 15 سنة، عروس قليوب القاصر، على يد زوجها "محمد س ع"، 28 سنة، نجار مسلح، أن المتهم يكبرها بـ 13 عامًا، كما أنه لم يتم الزواج رسميا بين الطرفين، وتم الزواج عرفيا كون الزوجة قاصرا ولم تبلغ السن القانوني للزواج، كما أنه كان يوجد خلافات بعد أيام من الزواج وهو ما نتج عنه انتقال الزوجة لمنزل أهليتها، إلا أنه تم الصلح قبل الواقعة بيوم وعادت لمنزل زوجها

وأوضحت التحريات، أن المتهم بعد الزواج لم ينفق على زوجته وكان يعتمد على ما ترسله والدة زوجته لها من طعام، ويوم الواقعة طالبته بمبلغ 5 جنيهات لشراء لوازم الطعام، إلا أنه رفض ونشبت بينهم مشاجرة، قام على إثرها بتسديد عدة طعنات لها بمناطق متفرقة بالجسم.

وكشف شهود عيان، أن المتهم تشاجر مع المجنى عليها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، كما أن المجني عليها متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 20 يومًا دبت بينهما الخلافات، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وتم عودتها له مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.