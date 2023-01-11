وجه عابس وملامح صارمة.. أول ظهور لـ«كيت ميدلتون» بعد قنبلة هاري

شوهدت الأميرة كيت ذات الوجه الصارم علانية اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أن أدلى الأمير هاري بعدد كبير من الادعاءات حول علاقتها المتصدعة مع زوجته ميجان ماركل في مذكراته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انتقد هاري زوجة أخيه الأميرة كيت ميدلتون بسبب التحضيرات لحفل زفافه ما تسبب في بكاء ميجان بشدة.

مقابلة مثيرة

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأمير هاري استخدم أيضًا مقابلة مثيرة مع صحفي في قناة "آي تي في" وصديقه قديم، توم برادبي ، لاتهام كيت بـ "التصوير النمطي" لميجان لأنها ممثلة أمريكية ومطلقة وثنائية عرقية، قائلًا إنها منعتهما من "الترحيب بها"، وهو أمر سربته للصحافة البريطانية.

أضافت الصحيفة أن أميرة ويلز ذات الوجه الصارم شوهدت على الملأ اليوم لأول مرة منذ أن أدلى الأمير هاري بعدد كبير من الادعاءات في مذكراته المثيرة للجدل، حسب التقرير البريطاني.

كانت ميجان متزوجة سابقًا من المنتج التلفزيوني الأمريكي تريفور إنجلسون لمدة ثلاث سنوات من عام 2011 حتى عام 2014، وقبل ارتباطها بهاري، لعبت ميجان دور البطولة في مسلسل الدراما القانونية الأمريكية سوتس الذي لعبت فيه دور المحامية شبه القانونية راشيل زين، وفق ديلي ميل.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن برادبي إن هاري كان يرى زوجة شقيقه على أنها "أخت لم تنجبها من قبل '' ، حيث تعرف الزوجان على بعضهما البعض بعد فترة وجيزة من بدء وليام وكيت المواعدة في عام 2003.

يُعتقد أن الثنائي كانا على ما يرام ، حيث انضم هاري إليها وويليام في ارتباطات قبل أن يقابل ميجان - على الرغم من أنه أخبر برادبي أنه في حين أن الأحداث كانت "ممتعة''، إلا أنه شعر أحيانًا بـ "محرج قليلاً '' لكونه طرف ثالث معهم دائما.