الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وجه عابس وملامح صارمة.. أول ظهور لـ«كيت ميدلتون» بعد قنبلة هاري

الاميرة كيت
الاميرة كيت

شوهدت الأميرة كيت ذات الوجه الصارم علانية اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أن أدلى الأمير هاري بعدد كبير من الادعاءات حول علاقتها المتصدعة مع زوجته ميجان ماركل في مذكراته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انتقد هاري زوجة أخيه الأميرة كيت ميدلتون بسبب التحضيرات لحفل زفافه ما تسبب في بكاء ميجان بشدة.

مقابلة مثيرة 

Prince Harry has claimed the Princess of Wales was among the members of his family who 'stereotyped' his wife Meghan. The royal wives are pictured in June 2018

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأمير هاري استخدم أيضًا مقابلة مثيرة مع صحفي في قناة "آي تي في" وصديقه قديم، توم برادبي ، لاتهام كيت بـ "التصوير النمطي" لميجان لأنها ممثلة أمريكية ومطلقة وثنائية عرقية، قائلًا إنها منعتهما من "الترحيب بها"، وهو أمر سربته للصحافة البريطانية.

أضافت الصحيفة أن أميرة ويلز ذات الوجه الصارم شوهدت على الملأ اليوم لأول مرة منذ أن أدلى الأمير هاري بعدد كبير من الادعاءات في مذكراته المثيرة للجدل، حسب التقرير البريطاني. 

A stern-faced Princess Kate has been seen out in public today for the first time since Prince Harry made a slew of claims in his bombshell memoir

كانت ميجان متزوجة سابقًا من المنتج التلفزيوني الأمريكي تريفور إنجلسون لمدة ثلاث سنوات من عام 2011 حتى عام 2014، وقبل ارتباطها بهاري، لعبت ميجان دور البطولة في مسلسل الدراما القانونية الأمريكية سوتس الذي لعبت فيه دور المحامية شبه القانونية راشيل زين، وفق ديلي ميل. 

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن برادبي إن هاري كان يرى زوجة شقيقه على أنها "أخت لم تنجبها من قبل '' ، حيث تعرف الزوجان على بعضهما البعض بعد فترة وجيزة من بدء وليام وكيت المواعدة في عام 2003.

يُعتقد أن الثنائي كانا على ما يرام ، حيث انضم هاري إليها وويليام في ارتباطات قبل أن يقابل ميجان - على الرغم من أنه أخبر برادبي أنه في حين أن الأحداث كانت "ممتعة''، إلا أنه شعر أحيانًا بـ "محرج قليلاً '' لكونه طرف ثالث معهم دائما.

الاميرة كيت الأمير هاري الإدعاءات ادلى الوجه الصارم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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