الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميادة الحناوى تحيى حفلا غنائيا ضخما في السعودية فبراير المقبل

ميادة الحناوى
ميادة الحناوى

تحيى الفنانة الكبيرة ميادة الحناوى، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك فى شهر فبراير المقبل .

وبدأت ميادة الحناوى فى التحضيرات الخاصة بالحفل، حيث تعقد جلسات عمل مع قائد الفرقة الموسيقية المقرر أن يقود الحفل وذلك لاختيار الأغانى وإجراء البروفات قبل الحفل بمدة كافية .

وتعود ميادة الحناوى بهذا الحفل إلى تقديم الحفلات المباشرة للجمهور بعد فترة غياب طويلة.

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الفترة المقبلة على أحد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بحجز التذاكر .

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