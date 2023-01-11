الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. تشيلسي يضم جواو فيليكس معارًا من أتلتيكو حتى نهاية الموسم

جواو فيليكس
جواو فيليكس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم فيليكس معارًا من صفوف الأتلتي حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وذكرت التقارير الصحفية أن صفقة الإعارة كلفت خزينة البلوز 11 مليون يورو، كما إن اللاعب جدد تعاقده مع الروخي بلانكوس قبل الرحيل حتى عام 2027.

فيليكس الصفقة الرابعة للبلوز في الميركاتو بعد بينوا بادياشيل ،أندريه سانتوس وديفيد فوفانا.

وكان اللاعب شارك منذ أيام مع أتلتيكو في اللقاء الأخير له أمام برشلونة بقمة الليجا.

وأعرب فيليكس عن سعادته باتمام الصفقة وقال في تصريحات لموقع النادي: “أنا سعيد للغاية للانضمام إلى تشيلسي الذي يعتبر من أكبر أندية العالم، أسعى لتحقيق البطولات معه في الفترة المقبلة”.

وارتبط اسم جواو فيليكس بالرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس خلال الفترة المقبلة بسبب تدهور العلاقة بينه وبين دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق حيث تنافس مع تشيلسي كل من أرسنال ومانشستر يونايتد.

فيليكس انضم لأتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، ولعب 129 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، وسجل 33 هدفًا وصنع 18 لزملائه، وشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022، التي ودعوها من الدور ربع النهائي أمام المغرب.

وسبق أن ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا الذي يعتبر المرشح الأكثر دهشة، ولكن فرصها ضئيلة في ظل المنافسة الشرسة مع يونايتد وتشيلسي على ضم فيليكس.

وأكدت "ماركا" أن أرسنال هو الطرف الأكثر حظًا في التعاقد مع فيليكس، خاصة عقب إصابة جابرييل خيسوس مع منتخب البرازيل خلال بطولة كأس العالم، التي ستبعده عن الملاعب فترة لن تقل عن 7 أشهر.

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وائل لطفي

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