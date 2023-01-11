التشكيل الرسمى لمباراة الداخلية والبنك الأهلى بالدورى الممتاز

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للداخلية، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الداخلية والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

ويواجه الداخلية نظيره البنك الأهلي، بعد قليل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري (موسم 2022 /2023).

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي- بركات حجاج- محمد نجيب- عبدالعزيز سيد.

خط الوسط: محمود طلعت- كليتشي شميزين- مؤمن عاطف.

خط الهجوم: سمير فكري- أحمد رشيد- عيسي عبدالله.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الداخلية والبنك الأهلي بالدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

أما تشكيل البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان، كان التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد ياسين- أحمد العش- عاصم صلاح- أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد سعيد- محمد فتحي- محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل- أحمد ياسر- رزاق سيسيه.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

أحمد صبحي - يعقوبو- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- محمود سيد- أحمد توفيق- محمود الجزار- محمود قاعود.

ويدير المباراة طاقم مكون من أحمد ناجي حكم للساحة، ويعاونه طارق مصطفى حكم مساعد أول، وإسلام أبوالعطا حكم مساعد ثان، ومعهم محمود منصور حكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

ويحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، من فوز وحيد وستة تعادلات وخمس هزائم.

أما البنك الأهلي، فيأتي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، من انتصارين وخمسة تعادلات وخمس هزائم.