الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. انطلاق الموسم الثانى من «الدوم» على «dmc»

الدوم
الدوم

تبدأ، غدًا الخميس، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه، والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة "dmc"، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نورالدين ونهى درويش.


 

اكتشاف المواهب التقديم التليفزيوني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الثاني من برنامج الدوم برنامج الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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