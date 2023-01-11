بعد طرحه في منافذ «الزراعة».. طريقة عمل بيض السمان

تصدر البحث عن “بيض السمان” عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، مرورًا بتصدره التريند عبر موقع البحث جوجل، وذلك بعد طرحه في منافذ وزارة الزراعة، ليصل سعره 20 جنيها للكرتونة، و80 قرشًا للبيضة الواحدة، وذلك لتفادي غلاء سعر بيض الطيور في الأشهر الماضية.

وترصد "الدستور" طريقة عمل بيض السمان:

المكونات

العدد الذي تريد صنعه من بيض السمان.

ماء تكفي لغمر البيض وتغطيته بالكامل في الكوب الذي تم وضع بيض السمان به.

رشة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من "أوراق الزعتر" المجفّفة والمطحونة والمخلوطة ببذور السمسم وبعض التوابل والبهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

اخرج البيض من الثلاجة قبل الطهي بمدة تقريبًا من 15 لـ 20 دقيقة.

بعد وضع المكونات التي تم ذكرها أعلى يتم وضعه على نار عالية حتى يبدأ الماء في الغليان.

اترك البيض في الماء الساخن لمدة كافية حتى يصل إلى درجة التي ترغب بها، وذلك يكون لمدة دقيقتين ونصف للحصول على بياض بيض ناضج وصفار رخو.

أو يمكن ترك البيض لمدة 4 دقائق فقط لا غير للحصول على بيض ببياض وصفار ناضجين تماماً.

تأكد من عدم المبالغة بسلق البيض حتى لا يتأثر قوامه وبالتالي طعمه.

ومن ثم أخرج البيض واحدة واحدة برفق باستخدام الملعقة الكبيرة، ومرّر كل بيضة تحت صنبور الماء الفاتر لمدة ثانيتين أو ثلاث حتى تبرد القشرة الخارجية لتستطيع تقشيرها.

لا تتركها تحت ماء الصنبور لمدة أطول حتى لا يبرد البيض.

أضف "الزعتر" إلى وعاء أو طبق صغير وأضف إليه رشة من الملح وقلب الخليط جيداً حتى يتوزع الملح بالخليط جيداً.

اسكب زيت الزيتون في وعاء صغير حتى يسهل استخدامه، ثم اغمس كل بيضة فيه حتى تتغطّى بالكامل من جميع الاتجاهات، ثم أخرجها من الوعاء ودع الزيت الزائد يتقطّر منها لعدة ثوانٍ.

ثم اغمسها في خليط الزعتر حتى يلتصق الزعتر بسطح البيضة بفعل زيت الزيتون.

يمكن وضع البيض في الثلاجة لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل حتى يبرد.