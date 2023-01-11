الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد طرحه في منافذ «الزراعة».. طريقة عمل بيض السمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر البحث عن “بيض السمان” عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، مرورًا بتصدره التريند عبر موقع البحث جوجل، وذلك بعد طرحه في منافذ وزارة الزراعة، ليصل سعره 20 جنيها للكرتونة، و80 قرشًا للبيضة الواحدة، وذلك لتفادي غلاء سعر بيض الطيور في الأشهر الماضية.

وترصد "الدستور" طريقة عمل بيض السمان:

المكونات

العدد الذي تريد صنعه من بيض السمان. 

ماء تكفي لغمر البيض وتغطيته بالكامل في الكوب الذي تم وضع بيض السمان به.

 رشة من الملح. 

ربع كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من "أوراق الزعتر" المجفّفة والمطحونة والمخلوطة ببذور السمسم وبعض التوابل والبهارات حسب الرغبة.

 طريقة التحضير 

اخرج البيض من الثلاجة قبل الطهي بمدة تقريبًا من 15 لـ 20 دقيقة.

بعد وضع المكونات التي تم ذكرها أعلى يتم وضعه على نار عالية حتى يبدأ الماء في الغليان.

 اترك البيض في الماء الساخن لمدة كافية حتى يصل إلى درجة التي ترغب بها، وذلك يكون لمدة دقيقتين ونصف للحصول على بياض بيض ناضج وصفار رخو.

 أو يمكن ترك البيض لمدة 4 دقائق فقط لا غير للحصول على بيض ببياض وصفار ناضجين تماماً.

تأكد من عدم المبالغة بسلق البيض حتى لا يتأثر قوامه وبالتالي طعمه.

ومن ثم أخرج البيض واحدة واحدة برفق باستخدام الملعقة الكبيرة، ومرّر كل بيضة تحت صنبور الماء الفاتر لمدة ثانيتين أو ثلاث حتى تبرد القشرة الخارجية لتستطيع تقشيرها.

لا تتركها تحت ماء الصنبور لمدة أطول حتى لا يبرد البيض.

أضف "الزعتر" إلى وعاء أو طبق صغير وأضف إليه رشة من الملح وقلب الخليط جيداً حتى يتوزع الملح بالخليط جيداً. 

اسكب زيت الزيتون في وعاء صغير حتى يسهل استخدامه، ثم اغمس كل بيضة فيه حتى تتغطّى بالكامل من جميع الاتجاهات، ثم أخرجها من الوعاء ودع الزيت الزائد يتقطّر منها لعدة ثوانٍ.

ثم اغمسها في خليط الزعتر حتى يلتصق الزعتر بسطح البيضة بفعل زيت الزيتون. 

يمكن وضع البيض في الثلاجة لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل حتى يبرد.

طريقة عمل بيض السمان بيض السمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

ارتفاع مستمر.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر

وجه عابس وملامح صارمة.. أول ظهور لـ«كيت ميدلتون» بعد قنبلة هاري

عطل فني أم هجوم.. تفاصيل توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

تقديراً لأدائهم المتميز.. تكريم قيادات ومسئولي مديرية الطرق والنقل ببني سويف

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟