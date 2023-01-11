الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على القوة الناعمة لـ«هوليود الشرق»

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

الفنون قوة مصر الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، تنوعت فأصبحت المؤثرة دائمًا، نظرًا لما تمتلكه من حضور طاغٍ وتأثير بالعقول والوجدان يمتد عبر الحدود.

قناة القاهرة الإخبارية 

سلّط برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القوة الناعمة لـ"هوليود الشرق" القاهرة، مستعرضًا أوجه التأثير الثقافي للفنون المصرية في الثقافة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال عصام زكريا، الناقد الفني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الثقافة والفنون من أهم الأدوات التي تمتلكها الدول لتوصيل رسالتها وقضيتها للعالم، مشيرًا إلى أنه دون هذه الأدوات ما كان للولايات المتحدة هذا التأثير الكبير على مستوى الثقافة العالمية.

وأضاف أن مصر بوصفها "هوليود الشرق"، تمتلك تأثيرًا ثقافيًا واضحًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، من خلال الأفلام السينمائية والأغاني التي أبرزت القضايا العربية والقومية.
 

قوة مصر الناعمة الشرق الأوسط المؤثرة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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