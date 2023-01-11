«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على القوة الناعمة لـ«هوليود الشرق»

الفنون قوة مصر الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، تنوعت فأصبحت المؤثرة دائمًا، نظرًا لما تمتلكه من حضور طاغٍ وتأثير بالعقول والوجدان يمتد عبر الحدود.

قناة القاهرة الإخبارية

سلّط برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القوة الناعمة لـ"هوليود الشرق" القاهرة، مستعرضًا أوجه التأثير الثقافي للفنون المصرية في الثقافة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال عصام زكريا، الناقد الفني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الثقافة والفنون من أهم الأدوات التي تمتلكها الدول لتوصيل رسالتها وقضيتها للعالم، مشيرًا إلى أنه دون هذه الأدوات ما كان للولايات المتحدة هذا التأثير الكبير على مستوى الثقافة العالمية.

وأضاف أن مصر بوصفها "هوليود الشرق"، تمتلك تأثيرًا ثقافيًا واضحًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، من خلال الأفلام السينمائية والأغاني التي أبرزت القضايا العربية والقومية.

