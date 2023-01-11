اليوم.. الصحة العالمية تطلق الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم في شرق المتوسط، بمشاركة قادة المنظمة، وحضور نساء ناجيات من سرطان عنق الرحم، فضلًا عن عدد من المناصرات اللاتي يحاربن المرض، ومتحدثين رفيعي المستوى.

يشارك فى المؤتمر، الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور أسموس هامريش، مدير قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، الدكتورة لمياء محمود، المستشارة الإقليمية، الوقاية من الأمراض غير السارية.

يذكر أن العالم يحتفل بشهر التوعية بسرطان عنق الرحم فى شهر يناير من كل عام، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ومع ذلك فهو أيضًا أحد أكثر أنواع السرطانات التى يمكن الوقاية منها.

ويأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الرابعة بين السرطانات الأكثر شيوعًا بين النساء عالميًا، حيث قُدر عدد حالاته الجديدة بنحو 000 604 حالة في عام 2020، ومن بين الوفيات المقدرة بنحو 000 342 وفاة بسبب سرطان عنق الرحم في عام 2020، حدثت 90٪ منها تقريبًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والنساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري أكثر عرضةً 6 مرات للإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنةً بسواهن غير المصابات بالفيروس، الذي تُعزى إليه نسبة تُقدر بنحو 5٪ من جميع حالات سرطان عنق الرحم (2). وعلاوة على ذلك، فإن إسهام فيروس العوز المناعي البشري في الإصابة بسرطان عنق الرحم بأقاليم العالم كافّة يحمّل النساء الشابات عبئًا غير متناسب.

وتوجد في البلدان المرتفعة الدخل برامج قائمة تتيح تطعيم الفتيات ضد فيروس الورم الحُليمي البشري وفحص النساء بانتظام وتزويدهن بالعلاج الكافي. ويسمح الفحص بالتعرُّف على الآفات السابقة للتسرطُن في مراحل يمكن خلالها علاجها بسهولة.