كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأوضحت أن خدمات الصحة النفسية تشمل؛ الإعاقات الصحية والنفسية، عيادات المرأة الأمنة، خدمات الصحة النفسية لكبار السن، الصحة النفسية للأم، مرضى الزهايمر.

وأشارت إلى إن الخدمات تستهدف فئة طلاب المدارس، حيث تتضمن الصحة النفسية فى المدارس، مبادرة طيف التوحد، متابعة نمو أطفال المدارس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات تستهدف أيضاً فئة الشباب من خلال الاهتمام بالصحة النفسية للمراهقين، والإدمان وإيذاء الغير.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية.

وأوضح أن خدمات الرعاية الأولية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستضم الكشف المبكر عن الأمراض، خدمات وقائية، خدمات تنظيم أسرة، خدمات تثقيف صحي وخدمات علاجية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها لما يقرب من 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية تطويرًا شاملاً من حيث الكم والكيف.

وأفاد بأنه سيتم مد ساعات العمل بالوحدات الصحية لتكون حتى 8 مساء بدلا من 2 ظهرًا، كما أن هناك وحدات صحية ستقوم بتشغيل خدمة الطوارئ الأولية، بالإضافة إلى إنشاء عيادات تخصصية، تقديم خدمة الطوارئ، وزيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ولفت إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين في وحدات الرعاية الأولية والأساسية، التي تستقبل المواطن من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة بداية من التطعيمات الإجبارية في سن الولادة والفحص السمعي إلى مبادرة كبار السن والدعم النفسي.