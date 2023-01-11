الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

الصحة النفسية
الصحة النفسية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأوضحت أن خدمات الصحة النفسية تشمل؛ الإعاقات الصحية والنفسية، عيادات المرأة الأمنة، خدمات الصحة النفسية لكبار السن، الصحة النفسية للأم، مرضى الزهايمر.
وأشارت إلى إن الخدمات تستهدف فئة طلاب المدارس، حيث تتضمن الصحة النفسية فى المدارس، مبادرة طيف التوحد، متابعة نمو أطفال المدارس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات تستهدف أيضاً فئة الشباب من خلال الاهتمام بالصحة النفسية للمراهقين، والإدمان وإيذاء الغير.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أعلن إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية.

وأوضح أن خدمات الرعاية الأولية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستضم الكشف المبكر عن الأمراض، خدمات وقائية، خدمات تنظيم أسرة، خدمات تثقيف صحي وخدمات علاجية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها لما يقرب من 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية تطويرًا شاملاً من حيث الكم والكيف.

وأفاد بأنه سيتم مد ساعات العمل بالوحدات الصحية لتكون حتى 8 مساء بدلا من 2 ظهرًا، كما أن هناك وحدات صحية ستقوم بتشغيل خدمة الطوارئ الأولية، بالإضافة إلى إنشاء عيادات تخصصية، تقديم خدمة الطوارئ، وزيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ولفت إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين في وحدات الرعاية الأولية والأساسية، التي تستقبل المواطن من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة بداية من التطعيمات الإجبارية في سن الولادة والفحص السمعي إلى مبادرة كبار السن والدعم النفسي.

الصحة خدمات الصحة النفسية منشآت الرعاية الأولية مبادرة رئيس الجمهورية خدمات مراكز الرعاية الأولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

فرق خاصة ومعدات جاهزة بالمطارات لمواجهة الأمطار والعواصف

على ربيع يواصل تصوير «نصى التانى» ويستعد لفيلم جديد

صحيفة سعودية: المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة

خادمة تحاول إلقاء نفسها من داخل شرفة شقة سكنية بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

"مولاى إني ببابك".. الشيخ النقشبندي

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟