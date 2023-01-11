فرق خاصة ومعدات جاهزة بالمطارات لمواجهة الأمطار والعواصف

تشهد مصر في بعض أوقات فصل الشتاء موجات أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المدن والمطارات وتؤثر تلك الأمطار على المطارات، خاصة المطارات المتواجدة على حدود مصر الشرقية، لذلك نرصد استعدادات سلطات الطيران المدني لمواجهة الأمطار والعواصف خلال فصل الشتاء.

أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن القطاع الهندسي وقطاع العمليات بجميع المطارات مستعدة جيدا للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة من خلال الاستعداد بكافة الأجهزة والمعدات على أرض المهبط.

بالإضافة إلى أنه تم التأكد من جاهزية كافة المعدات ومدى صلاحيتها للتعامل أوقات الطوارئ خاصة في ذروة فصل الشتاء، بالإضافة لتجهيز المعدات الخاصة بعمليات الشفط وسحب المياه التي يتم تجميعها على أرض المهبط.

وأشار "محروس" إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الفرق المختصة للتواجد المستمر والتدخل السريع والتعامل مع النوات الطارئة التي تحدث خلال فصل الشتاء.

أبراج المراقبة

في الوقت نفسه يقوم مسئولي أبراج المراقبة بالتنسيق الكامل للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة في نفس الوقت بالمطارات المصرية في أوقات الذروة خاصة اوقات تدهور الرؤية بأرض المهبط وفوق المطار ومتابعة الحركة الجوية لحظة بلحظة بهدف متابعة حركة الطيران والتأكد من سلامة الممرات وعدم انزلاق أي من الطائرات في أوقات السيول والأمطار، بالاضافة للتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية والفرق المعنية بالمتابعة للتأكد من وجود كافة العاملين والفرق المختصة على المهبط بالالتزام بارتداء الجواكت الفوسفورية اللون لسهولة رؤيتهم في أوقات الضباب، التي تتعامل معها سيارات الإرشاد على المهبط، فيتم تجهيز جميع سيارات الإرشاد أو سيارات الـ FOLLOW ME، لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة التي قد تحدث خلال الشتاء وتتسبب في حجب الرؤية.