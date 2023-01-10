الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة بشأن مشاركة كهربا فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلى فى مباراة المصري البورسعيدي فى الدوري المقرر لها، الخميس المقبل. 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد عاقب محمود كهربا بإيقافه لمدة ستة أشهر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك على أن تنتهى مدة الإيقاف غدًا. 

وأكد المصدر فى تصريحات لـ الدستور، أن اتحاد الكرة لن يوافق على مشاركة اللاعب مع الأهلي الا بعد وصول مخاطبة رسمية من فيفا تفيد بقانونية مشاركته. 

وأوضح أن اتحاد الكرة اتفق مع الأهلى على عدم مشاركة اللاعب إلا بعد خطاب من الفيفا، حتى لا يتعرض الأهلى لعقوبة كبيرة قد تصل لخصم نقاط أى مباراة يخوضها الأهلى حال مشاركة اللاعب. 

اتحاد الكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمود كهربا الاهلى الجبلاية الفيفا

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عام الفلاح المصرى

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