مفاجأة بشأن مشاركة كهربا فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلى فى مباراة المصري البورسعيدي فى الدوري المقرر لها، الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد عاقب محمود كهربا بإيقافه لمدة ستة أشهر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك على أن تنتهى مدة الإيقاف غدًا.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ الدستور، أن اتحاد الكرة لن يوافق على مشاركة اللاعب مع الأهلي الا بعد وصول مخاطبة رسمية من فيفا تفيد بقانونية مشاركته.

وأوضح أن اتحاد الكرة اتفق مع الأهلى على عدم مشاركة اللاعب إلا بعد خطاب من الفيفا، حتى لا يتعرض الأهلى لعقوبة كبيرة قد تصل لخصم نقاط أى مباراة يخوضها الأهلى حال مشاركة اللاعب.