الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. وزير الرياضة يقبل استقالة مجلس الإسماعيلى

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تلقت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، الاستقالات المقدمة من مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، وتم قبولها بشكل رسمي بعد تسليمها بمقر الوزارة.

ومن المقرر أن يتم البدء في إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالنادى بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تطبيق الإجراءات الخاصة بإدارة شئون النادى، وذلك في ضوء أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي الاسترشادية الخاصة بالنادى.

وتقوم الوزارة ومن خلال المختصين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بتشكيل لجنة فنية وقانونية وإدارية تتولى كافة شئون التسليم والتسلم لجميع المتعلقات الخاصة بنادى الإسماعيلي.

ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحى جميع المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بضرورة العمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بالشكل الذى يكفل الاستقرار الكامل للنادى الإسماعيلي العريق.

أحكام قانون ادار استقالة الإجراءات الخاصة الاستقرار الكامل الثلاثاء

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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