الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 800 كيلو أسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلان بالاشتراك مع الجهات المعنية، بالإضافة لرؤساء الوحدات القروية، حملات على المحلات التجارية ومتابعة الأسواق بالقري، للإطمئنان على توافر كل السلع والوقوف على حركة البيع والشراء والتصدي للاحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

وأسفرت الحملات التموينية بالبرلس، بمتابعة وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الأسواق والمحال التجارية، عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار، ومتابعة وضع الأسعار في أماكن واضحة.

وأسفرت الحملات على المحال التجارية والأسواق والمنافذ بدسوق، برئاسة السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، من تحرير 13 محضرا متنوعا منها محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر تموين.
وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحال التجارية، والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، التحفظ على 800 كجم أسماك هارينج، دون بيانات.

وأسفرت الحملات التموينية بقلين، بمتابعة فادى شميس، رئيس مركز ومدين قلين، عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المحال، وقاد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر منوعة للمخالفين من التجار.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسماك دسوق تموين كفر الشيخ تجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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