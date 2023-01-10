الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولون أمريكيون: بدء تدريب الأوكرانيون على أنظمة «باتريوت» الأسبوع المقبل

باتريوت
باتريوت

أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، أن تدريب القوات الأوكرانية في الولايات المتحدة، على استخدام أنظمة صواريخ باتريوت، يبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الأوكرانيين يستعدون لبدء التدريب في الولايات المتحدة على أنظمة باتريوت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتم التدريب في قاعدة "فورت سيل" التابعة للجيش الأمريكي في ولاية أوكلاهوما، حيث يوجد واحد من أربعة مراكز تدريب رئيسية ومدرسة مدفعية ميدانية.

واستبعدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إمكانية إرسال مختصين أمريكيين إلى أوكرانيا، ووعدت بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، ليس إلا إطالة لأمد الأزمة.

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«البنتاجون» تعلن تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام «باتريوت»

وقبل يومين، أعلنت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي لشئون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، أن بلادها ستبدأ في يناير الحالي تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات ؛باتريوت".

وأكدت كوبر أن عملية التدريب ستستمر لعدة أشهر، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وقالت المسئولة الأمريكية: "في وقت لاحق من هذا الشهر، سنبدأ بالاستعدادات المتعلقة بمنظومات باتريوت التدريب سيبدأ هذا الشهر، لكن لا يمكنني تحديد مواعيد نهائية محددة لإنجاز عملية التدريب سيستغرق الأمر عدة أشهر".

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ولفتت إلى أن التدريب على استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز باتريوت عملية طويلة نسبيًا ولا يمكن إنجازها بسرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أعلن فى وقت سابق بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.

مسؤولون أمريكيون القوات الأوكرانية الولايات المتحدة صواريخ باتريوت البنتاجون

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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