أول تعليق من والد طفل «متلازمة داون» بعد انتشار صور رحلته المدرسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمدرس بإحدى مدارس التربية الفكرية في الدقهلية وهو يساعد طالبا من ذوي الهمم على تناول الطعام، مشيدين بما فعله المدرس تجاه الطالب.

وقال الأبيض، والد الطفل عمر الأبيض، المصاب بـ"داون"، في أحد مدارس التربية الفكرية بالدقهلية إنه سعيد للغاية بهذا الفعل الذي صدر عن المدرس “مستر إبراهيم”: “مثل هذه الأفعال تجعلني أشعر باطمئنان على ابني داخل المدرسة، واتركه برفقتهم دون خوف أو قلق عليه”.

وتابع والد الطفل عمر الأبيض، لـ"الدستور": “كنّا فرحانين جدًا بخروج الأولاد في رحلة لزيارة المعالم الأثرية في القاهرة، وذهابهم لأكثر من مكان مثل المتحف القومي للحضارات والقرية الفرعونية وبانوراما أكتوبر، وأثناء زيارتنا للقرية الفرعونية، وخروجهم ليروا العالم من حولهم دون التواجد داخل مكان بعينه، وعارف إني سايب ابني مع عائلته”.

أضاف: “الكلام مش جديد على مدرسة كوم النور، بالدقهلية، المدرسين أمهات وأبهات للأولاد وليسوا مدرسين في مدرسة، ولم أشعر بضيق نهائيًا بسبب انتشار الصورة عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك" لأن الهدف منها نشر المحبة بين الناس".

كواليس الصورة

والتقط مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء مدرسة التربية الفكرية في كوم النور، بمحافظة الدقهلية، صورة للمدرس بعدما ترك طعامه من أجل إطعام طفل ذوي الهمم أثناء الرحلة المدرسية التي نظموها للأطفال في نهاية عام 2022، لمدينة القاهرة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

رد فعل المدرس على الصورة

وتابع شرف الدين: التقطت الصورة لـ"مستر إبراهيم" وهو يطعم الطفل من بعيد دون أن يدري بهذا، وفي نهاية الرحلة وجهت له الشكر بسبب هذا الفعل الطيب، الذي لاقى استحسان الكثير من مستخدمي موقع "فيسبوك"، موضحًا: "أستاذ إبراهيم لا عنده فيسبوك ولا واتساب، وعندما رأى الصورة من خلال صفحة مديرة المدرسة شعر بسعادة كبيرة وامتنان بسبب دعوات الناس له، معلقًا كل الأولاد أولادي وإحنا موجودين لخدمتهم وراحتهم".