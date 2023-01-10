الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل تصوير فيلم «الفرصة الأخيرة» نهاية يناير

علي
علي

تقرر بدء تصوير فيلم «الفرصة الأخيرة»، أحد أفلام مبادرة «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك» التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا، نهاية  يناير الجاري.


وقال المخرج مروان البنا، مخرج العمل، إن قصة الفيلم تدور حول تعاطي بعض الشباب للمخدرات ووجود فرصة أخيرة لديهم  للإقلاع عن التعاطي تكون طوق نجاة من الإدمان وبداية العودة لحياتهم الطبيعية.  


وأضاف على خير الله جميل، أحد أبطال الفيلم، أن الأحداث تدور حولعدد من  الشباب سافروا للعمل في دول الخليج وبذلوا جهدًا كبيرًا للحصول علي المال في الغربة  إلا أن  أصدقاء السوء نجحوا في جرهم إلى   تعاطي المخدرات وسلبهم أموالهم وصحتهم، وفي النهاية تلوح الفرصة الأخيرة لهم في الأفق للإقلاع عن الإدمان.


وأعرب " جميل" عن سعادته بخوض تلك التجربة مع مجموعة من الشباب، خاصة أن العمل يحمل رسالة مهمة لحماية الشباب من الدخول فى طريق الموت.


يذكر أن الفيلم يشارك في بطولته الفنان الشاب علي خير الله جميل ومحمد أحمد، وزياد فوزي ومجموعة من خريجي مبادرة "ابدأ حلمك"، ومن تأليف حسين السيد ، وإخراج مروان البنا.

ابدأ حلمك السينما بين إيديك السينما بين إيديك السينما يناير ول الخليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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