الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي.. عودة ميسي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة أنجيه في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليج آن” موسم 2022-2023.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي، فتُقام في تمام العاشرة من مساء غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب “بارك دو برانس” ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للتواجد من جديد بعد عودته من فترة الراحة بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، إضافة إلى عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا أيضًا، فيما يغيب الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي

في حراسة المرمى: كيلور نافاس - جيانلويجي دوناروما – سيرجيو ريكو

خط الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس - خوان بيرنات  - الشدالي بيتشيابو- نوردي موكيلي

خط وسط الملعب: ماركو فيراتي – فابيان رويز -  دانيلو – فيتور فيريرا (فيتينها) - كارلوس سولير - وارن زائير إيمري - إسماعيل الغربي - أيمن كاري

في خط الهجوم:  نيمار دا سيلفا –  بابلو سارابيا - هوجو إيتيكي - ليونيل ميسي -  إلياس حسني

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أنجيه في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.

وعاب عن قائمة فريق باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج في الجولة الماضية لبطولة الدوري الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي تُوج مؤخرًا مع بلاده ببطولة كأس العالم 2022 على حساب فرنسا.

كريستوف جالتييه باريس سان جيرمان أنجيه الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وأنجيه ميسى

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