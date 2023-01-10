قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الدورى الممتاز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة 13 من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الدورى

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- أسامة جلال- محمد حمدي- كريم حافظ- أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى- رمضان صبحي- عبدالله السعيد- مصطفى فتحي- بلاتي توريه- هشام محمد- وليد الكرتي- إبراهيم عادل- عبدالله مجدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف- فخري لاكاي- دودو الجباس