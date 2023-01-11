5 أشياء لا غنى عنها يجب تغييرها في سيارتك مع دخول الشتاء

المعظم يحب فصل الشتاء وينتظره بحرارة، ولكن في الأيام التي يكون فيها الطقس سيئا وتندلع السيول والأمطار والثلوج، يعيق كثيرا من حركتنا، خاصة للذين يستقلون السيارات، حيث يمكن أن يكون الطقس الشتوي قاسياً على المركبات، لذلك من المهم تجهيز سيارتك للأشهر الباردة وموقع metlife يوجهك كيف تحافظ على سيارتك في أفضل حالة عن طريق إجراء التغييرات الموسمية القادمة لمساعدة سيارتك على العمل بأمان وسلاسة طوال فصل الشتاء:

استخدام الزيت خفيف الوزن

يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة كثافة الزيت، مما يزيد من صعوبة استخدامه ويقلل من فعاليته، لذلك استخدم زيتًا خفيف الوزن خلال فصل الشتاء، وهنا توصي معظم الشركات المصنعة بزيت متعدد اللزوجة أو زيت 5W-30، ويمكن أن يساعدك دليل المالك أو ميكانيكي السيارات في تحديد النوع الأفضل لسيارتك، بناءً على مناخ منطقتك.

استبدال الإطارات

إذا كنت تعيش في منطقة تشهد عادةً الثلوج والصقيع والجليد، ففكر في استبدال إطاراتك العادية بإطارات الثلج قبل الشتاء، وعلى الأقل افحص إطارات سيارتك للتأكد من أنها في حالة جيدة، وتحقق من التآكل غير المتكافئ، وتأكد من أن الإطارات لديها عمق مداس لا يقل عن 4/32 بوصة من أجل الجر الكافي.

ماسحات الزجاج الأمامي

قد يتسبب الثلج والملح والأوساخ الشتوية في إحداث فوضى على الزجاج الأمامي للسيارة، ولا يمكنك تجنب ما لا يمكنك رؤيته، لذلك ابدأ بتركيب شفرات مساحات شتوية جديدة في بداية الموسم، ومن الجيد أيضًا استبدال سائل المساحة، واختر أيضا غسلًا بدرجة حرارة منخفضة للتجميد.

مضاد للتجمد

املأ مانع التجمد إلى أقصى مستوى، لأنه يساعد على منع ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك، ويحافظ على المبرد من التآكل. تتطلب معظم الموديلات مزج محلول 50/50 من مضاد التجمد والماء المقطر، وهنا أيضا راجع دليل المالك الخاص بك لتحديد المجموعة المناسبة لسيارتك وأيضًا عدد مرات فحص مستوى سائل التبريد / مانع التجمد.

البطارية

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على طريقة تفاعل المواد الكيميائية في البطارية لتوليد الكهرباء، مما يجعل بدء تشغيل سيارتك أمرًا صعبًا، ويمكن أن يضعف البرودة أيضًا موصلية كابلات البطارية، فافحص البطارية والكابلات بحثًا عن أوجه القصور واستبدلها حسب الحاجة، وإذا لم تكن قد استبدلت بطاريتك خلال أربع سنوات، فقد ترغب في الاستثمار في بطارية جديدة قبل حلول فصل الشتاء.

وأخيرا، تذكر تشغيل مكيف الهواء مرة واحدة شهريًا خلال فصل الشتاء لمنع الأختام من التشقق والجفاف.