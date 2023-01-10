النيابة تحيل عصابة نسائية تخصصت في النصب والسرقة بعابدين للمحاكمة

أمرت نيابة عابدين الجزئية بإحالة سيدتين كونا تشكيل عصابي، للنصب على المواطنين إلى المحاكمة، بتهمة النصب والسرقة وانتحال الصفة.



تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة مبلغ مالي، بعض المشغولات الذهبية من داخل الحقيبة الخاصة بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، على النحو المشار إليه.

كما أضافتا بارتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج، تم ضبطه.

وبمواجهته نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي حصيلة بيع المشغولات الذهبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتان واتهموهما بالنصب عليهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.