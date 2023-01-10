الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» تنفرد: كهربا من حقه المشاركة مع الأهلي في المباريات بعد 11 يناير

كهربا
كهربا

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في المياريات الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة المصري لمخاطبة الفيفا للتعرف على موقف اللاعب والمشاركة بعد يوم 11 يناير.

وقال المصدر لـ«الدستور»، إن كهربا بعد يوم 11 من يناير الجاري، سيتم حذف كلمة "موقوف" من سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيكون من حقه المشاركة بشكل طبيعي.

وتابع "المخاطبات ستتم بين الزمالك والاتحاد الدولي لكرة القدم والإجراءات القانونية ستأخذ مسارها بشكل طبيعي لكن من ناحية مشاركة اللاعب فموقفه قانوني وسيكون من حقه المشاركة".

وواصل "الأهلي لن يدفع بكهربا إلا بعد وصول خطاب من الفيفا بأحقية اللاعب في المشاركة لزيادة تأمين موقفه من الناحية القانونية، وتجنبًا للتعرض لأي عقوبات".

ولفت إلى أن فيفا سيخاطب الزمالك للتعرف على موقف كهربا من دفع الغرامة، والذي سيرد بعدم الدفع، وسيقدم شكوى جديدة لمعاقبة وإيقاف اللاعب.

وتابع "هذه المرة عقوبة كهربا ستتضاعف وستصل إلى ما يزيد عن سنة لكن هذا الأمر لن يتم إلا مع نهاية الموسم".

كهربا محمود عبد المنعم كهربا الاهلى اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري

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