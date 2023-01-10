الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بـ2.1 مليار جنيه.. الفيوم: نعمل على رفع نسبة تغطية الصرف الصحي لـ100%

الصرف الصحي
الصرف الصحي

تحدث محمد النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه.

وأكد خلال حواره على القناة الأولى الفضائية، أن نسبة تغطية الصرف الصحي كانت منخفضة قليلا ولا تتجاوز الـ30%، وحاليا نعمل على تطوير المركزين صرف صحي من أجل رفع نسبة التغطية فيهما إلى 100%.

وتابع أن أبرز المشروعات في مبادرة حياة كريمة في الفيوم تحديدا في قطاع المياه والصرف الصحي ساهمت في تطوير مركزين، من خلال العمل في 4 حِزم في قطاع المياه والصرف الصحي على النحو التالي: “الحزمة الأولى في شبكات المياه، والثانية في الصرف الصحي، والثالثة في المحطات والخزانات، واخيرا الوصلات المنزلية" تشمل 63 قرية.

ونوه أن الحِزم غطت 100% من القرى بمياه الشرب النظيفة، وسننتهي قريبا من الصرف الصحي داخل القرى، بالإضافة إلى إنشاء الخزانات لتوفير المياة للمناطق البعيدة والمرتفعة، وتطوير محطات المياه، مشيرا ان المرحلة الأولى للمبادرة مثل محطة العزب الرئيسية بطاقة 120 ألف متر مكعب في اليوم لتغطية العجز في إنتاج المياه بالمركزين.

واختتم بأنه تم اختيار المركزين بناءا على عدم مرور نهر النيل في محافظة الفيوم، ولذلك فإننا نحصل على المياه عن طريق بعض الترع المتفرعة من النهر التي يمكننا الحصول منها على المياه الكافية لإنتاج المحطات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شملت مركزين من أصل 6 مراكز، وكل قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتمتع بخدمة مياه الشرب حاليا.

مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم محافظة الفيوم مبادرة حياة كريمة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

أحمد السعدنى لـ خالد على: «كنت عايز تبقى الريس وانت من مروجى الإشاعات يا خلة»

ضبط 1750 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

التحريات: مصابو تسرب الغاز فى أوسيم من أسرة واحدة

وزير القوى العاملة: إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء

«التصديرى للغزل»: 16 شركة مصرية تشارك بمعرض «الهايمتكستيل» بألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا