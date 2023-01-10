بـ2.1 مليار جنيه.. الفيوم: نعمل على رفع نسبة تغطية الصرف الصحي لـ100%

تحدث محمد النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه.

وأكد خلال حواره على القناة الأولى الفضائية، أن نسبة تغطية الصرف الصحي كانت منخفضة قليلا ولا تتجاوز الـ30%، وحاليا نعمل على تطوير المركزين صرف صحي من أجل رفع نسبة التغطية فيهما إلى 100%.

وتابع أن أبرز المشروعات في مبادرة حياة كريمة في الفيوم تحديدا في قطاع المياه والصرف الصحي ساهمت في تطوير مركزين، من خلال العمل في 4 حِزم في قطاع المياه والصرف الصحي على النحو التالي: “الحزمة الأولى في شبكات المياه، والثانية في الصرف الصحي، والثالثة في المحطات والخزانات، واخيرا الوصلات المنزلية" تشمل 63 قرية.

ونوه أن الحِزم غطت 100% من القرى بمياه الشرب النظيفة، وسننتهي قريبا من الصرف الصحي داخل القرى، بالإضافة إلى إنشاء الخزانات لتوفير المياة للمناطق البعيدة والمرتفعة، وتطوير محطات المياه، مشيرا ان المرحلة الأولى للمبادرة مثل محطة العزب الرئيسية بطاقة 120 ألف متر مكعب في اليوم لتغطية العجز في إنتاج المياه بالمركزين.

واختتم بأنه تم اختيار المركزين بناءا على عدم مرور نهر النيل في محافظة الفيوم، ولذلك فإننا نحصل على المياه عن طريق بعض الترع المتفرعة من النهر التي يمكننا الحصول منها على المياه الكافية لإنتاج المحطات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شملت مركزين من أصل 6 مراكز، وكل قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتمتع بخدمة مياه الشرب حاليا.