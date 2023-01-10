«أبكس إنرجي» تحصل على حق التنقيب عن البترول في 6 مناطق بالصحراء الغربية

أعلنت شركة أبكس إنترناشيونال إنرجي، اليوم الثلاثاء، حصولها على حقوق امتياز لـ6 مناطق بالصحراء الغربية للتنقيب عن البترول والغاز.

وكشف بيان للشركة العالمية، عن أنها استحوذت على حصص في أربع مناطق التزام في منطقة إنتاج النفط في الصحراء الغربية من الشركة الدولية للزيت المصري "أيوك للبترول"، وهي وحدة تابعة لشركة إيني إس بي إيه، هذا وستحصل أبكس على امتيازين إضافيين بعد موافقة البرلمان على مد عقود الإنتاج والمتوقعة في الربع الأول من عام 2023.

وبموجب اتفاقية البيع والشراء مع شركة أيوك، استحوذت أبكس على جميع حصص أيوك في امتيازات رأس قطارة وغرب الرزاق وشرق كنايس، إلى جانب الاستحواذ على منطقة امتياز غرب أبو الغراديق بعد الموافقة على مد عقد الإنتاج، وستصبح مشغلًا لكل منها من خلال شركة فرح للبترول "بتروفرح"، وهي الشركة المشتركة القائمة بالعمليات بين أبكس والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما استحوذت أبكس من أيوك على حصص بنسبة 25% في منطقة امتياز شرق الأبُيض، وبنسبة 25% في منطقة امتياز جنوب غرب مليحة "في انتظار التمديد"، وستظل أيوك هي الشركة المشغلة، ويتم تمويل عملية الاستحواذ جزئيًا من خلال تسهيلات أساسية لقاعدة الاقتراض المضمون والتي رتبها بنك موريشيوس التجاري المحدود.

وحصلت أبكس مقاسمة مع أيوك مؤخرًا على منطقة امتياز جديدة وهي "شرق سيوة" بالصحراء الغربية، بنسبة 50% لكل منهما تكون فيها أبكس هي الشركة المشغلة، وقد وافقت الهيئة المصرية العامة للبترول على اتفاقية الالتزام بمنطقه "شرق سيوة"، ومن المتوقع أن يوافق عليها البرلمان ويتم توقيعها لتصبح قانونًا في الربع الثاني من عام 2023.

وقالت أبكس، إنها ستعمل عن كثب مع إينى للبدء في النشاط الاستكشافى بمنطقة امتياز شرق سيوة فور توقيع القانون، واكتشفت أبكس أربعة حقول جديدة في منطقة التزامها "جنوب شرق مليحة" منذ يناير 2021 وتخطط لمزيد من عمليات الحفر الاستكشافية خلال عام 2023.

تقع هذه الأصول المستحوذ عليها حديثًا بالقرب من منطقة التزام أبكس في جنوب شرق مليحة "حصة عمل بنسبة 100%" وبالتالي ستمتلك أبكس الآن حصصًا في ثمانية امتيازات في الصحراء الغربية تبلغ مساحتها الإجمالية 1.0 مليون فدان "4100 كيلومتر مربع" ومن بين الثمانية مناطق ستقوم أبكس بتشغيل 6 مناطق، ويوجد 6 مناطق منتجة من أصل الثمانية، وستشترك أبكس مع أيوك في 3 مناطق.

وأوضح البيان، أن عملية الاستحواذ على الحقول المنتجة من أيوك ستتيح لأبكس أيضًا السيطرة على بعض خطوط الأنابيب وغيرها من أصول البنية التحتية الاستراتيجية التي تستخدمها أبكس حاليًا للعمليات الخاصة بها في جنوب شرق مليحة.

وذكر، أن أبكس نمت إنتاجها الحالي في جنوب شرق مليحة إلى ما يقرب من 7000 برميل يوميًا منذ بدء الإنتاج في أغسطس 2021، بإجمالي 25 بئراً تم حفرها منذ ديسمبر 2020، منها 17 بئراً منتجة حالياً، ومن خلال حقوق الامتياز التي تم شراؤها من شركة أيوك، من المتوقع أن يقترب إجمالي إنتاج حصة أبكس في الصحراء الغربية من 11500 برميل يوميًا، مع احتمالات نمو إضافي.

كما تتوقع أبكس أيضاً أن يبدأ أول إنتاج غاز طبيعي خلال الربع الثاني من عام 2023، عندما يتم تشغيل حقل فراميد في منطقة التزام شرق الأٌبيض، وتعمل شركة أيوك أيضًا على تقديم خطط تنمية للهيئة المصرية العامة للبترول لإضافة اكتشافين جديدين للغاز الطبيعي في نفس منطقة الالتزام.