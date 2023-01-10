محافظ القليوبية يتفقد تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي شبرا الخيمة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل من أجل خدمة المواطن والسعي نحو تحسين كافة الخدمات المقدمة له كونه هو الهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ في مختلف المدن والأحياء لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها "المحافظ" لتفقد أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي للقادم من القاهرة إتجاه بنها أخر الفيلات، ومتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

واستهل "المحافظ" جولته بتفقد أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي الجديدة من القاهرة اتجاه بنها أخر الفيلات، والتي يشرف علي إنشاؤها الهيئة العامة للطرق، إذ تم الإنتهاء من عمل ١٠٠متر بلدورات على جانب الطريق و٣٠٠متر نيوجيرسي علي إمتداد الطريق، وتم الإنتهاء من الرصف بالطبقة السطحية والنهائية بطول ٤٠٠متر بإجمالي مسطح للأسفلت ٣٠٠٠متر علي طبقتين بسمك ١١سم.

ووجه "الهجان" بضرورة زراعة أشجار علي جانبي الطريق لإضفاء مظهر جمالي علي المنطقة ولتتناسب مع الأعمال.

ثم استكمل "المحافظ" جولته بالتوجه إلي حي غرب شبرا الخيمه لمتابعة مستجدات أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي، إذ تم الإنتهاء من دهان بلدورات الأرصفة، وزراعة الشجيرات الموحدة بالجُزُر الوسطى للطريق، والإنتهاء من دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من جاهزيتها، وجاري الإنتهاء من إضافة العلامات الإرشادية للطريق وتخطيط كامل للأسفلت بالإشارات الدالة لحارات السير، وجاري الانتهاء من دهان المباني المُتبقية بمحيط القصر لتتواكب مع أعمال التطوير التي أُقيمت بالقصر.

ووجه "المحافظ" بسرعة إنهاء كافة الدهانات للأبراج السكنية بمحيط قصر محمد علي، ومتابعة الحديقة أمام القصر والإهتمام بري جميع الأشجار وتقليم النخل.