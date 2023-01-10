الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة تلميذ لقى مصرعه صعقا بالكهرباء بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقى تلميذ مصرعه وذلك على إثر تعرضه لصعق كهربائى عقب ملامسة يده لأحد الأسلاك الكهربائية العارية، من مقبس الحائط مما نتج عنه صعقه ووفاته، يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة للمستشفى العام بطهطا، تحت تصرف جهة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت  بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طفل بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، وذلك عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى وتم نقله للمستشفى ووضعه بالمشرحة تحت تصرف جهة التحقيق.

- نتائج التحقيقات

كشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع بحث الشمال وضباط مركز شرطة طهطا بوصول تلميذ  إلى  مستشفى طهطا العام "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي، وتبين أنه يقيم دائرة تبلغ مركز طهطا.

توصلت التحريات أنه أثناء لهو المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية من مقبس الحائط مما نتج عنه صعقه ووفاته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، ولا توجد شبهة جنائية.

تلميذ الأسلاك الكهربائية محافظة سوهاج الجثه الأجهزة الأمنية

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