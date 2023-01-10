«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الجرنوس فى بني مزار (صور)

تفقد هاني الخولي، نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، يرافقه عضو التفتيش الإداري بالوحدة المحلية، وعيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام، أعمال القافلة الطبية والعلاجية لأهالي قرية الجرنوس، والتي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة المنيا.

وأوضح نائب رئيس المركز والمدينة، أن القافلة الطبية والعلاجية لأهالي قرية الجرنوس، بمركز بني مزار جاءت ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها ارئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدأت فعالياتها يوم الإثنين 9 ينايرالجاري وتستمر حتى الثلاثاء 10 من نفس الشهر، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

وأضاف نائب رئيس المركز والمدينة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الإسنان- الجلدية- القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية لإجراء الكشف الطبي عليهم والحصول على العلاج مجانًا.

وأكد نائب رئيس المركز والمدينة، أن متابعة هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتعليمات عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار بإزالة كافة العقبات وتسهيل عمل القافلة.

فعاليات القافلة الطبية بقرية الجرنوس ببني مزار في المنيا

فعاليات القافلة الطبية بقرية الجرنوس ببني مزار في المنيا

فعاليات القافلة الطبية بقرية الجرنوس ببني مزار في المنيا