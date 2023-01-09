الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2 طن مكرونة وألف و500 لتر زيت داخل شركة جملة بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

استمرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير المديرية، في شن حملاتها المتتالية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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وجرى تفقد الحالة التموينية والتأكد من التزام المحلات والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث تم تشكيل حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين شن حملة علي دائرة محافظة الغربية، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية  ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، وتم ضبط 2 طن مكرونة، وألف و500 لتر زيت طعام بغرض التلاعب بالأسعار مخالفة للقرار 330 لسنة 2017  داخل شركة جملة مواد غذائية وتحرر محضر بالواقعة، كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار وبيع بأزيد.

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وكذلك تم شن حملة المخابز تم خلالها تحرير 5 محاضر نقص موازين شريحة أولى وثانية، وعدد محضرين خبز غير مطابق للمواصفات.

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مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير المديرية في شن حملاتها المتتالية وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ضبط 2 طن مكرونة وألف و500 لتر زيت داخل شركة جملة بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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