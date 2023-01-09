ضبط 2 طن مكرونة وألف و500 لتر زيت داخل شركة جملة بالغربية

استمرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير المديرية، في شن حملاتها المتتالية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وجرى تفقد الحالة التموينية والتأكد من التزام المحلات والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث تم تشكيل حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين شن حملة علي دائرة محافظة الغربية، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، وتم ضبط 2 طن مكرونة، وألف و500 لتر زيت طعام بغرض التلاعب بالأسعار مخالفة للقرار 330 لسنة 2017 داخل شركة جملة مواد غذائية وتحرر محضر بالواقعة، كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان أسعار وبيع بأزيد.

وكذلك تم شن حملة المخابز تم خلالها تحرير 5 محاضر نقص موازين شريحة أولى وثانية، وعدد محضرين خبز غير مطابق للمواصفات.