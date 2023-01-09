مباحثات سويدية أمريكية لتعزيز التعاون فى مجال الدفاع

كشفت الحكومة السويدية، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاق المباحثات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاقية توسيع التعاون في مجال الدفاع.

وقالت الحكومة السويدية في بيان لها، إن المباحثات تدور حول اتفاقية التعاون الدفاعي التي ستكون أساسًا لمواصلة التعاون في مجال الدفاع وستحدد الشروط القانونية لحضور القوات الأمريكية في السويد.

وأضافت الحكومة السويدية أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول الأخرى، مؤكدة أن اتفاقية التعاون الدفاعي تمهد الطريق لتعاون أوثق مع الولايات المتحدة ضمن الإطار الثنائي وفي إطار حلف الناتو على حد سواء، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشارت الحكومة السويدية إلى أن الأمور القانونية المتعلقة بحضور العسكريين الأمريكيين على أراضي السويد، والتي ستحددها الاتفاقية، ستشمل الصفة القانونية للعسكريين الأمريكيين وإمكانية حضورهم للقواعد العسكرية ومسائل الضرائب والرسوم.

جدير بالذكر أن السويد وقعت بروتوكول الانضمام إلى حلف الناتو خلال العام الماضي، وتنتظر تصديق الدول الأعضاء في الحلف على البروتوكول، خصوصًا تركيا التي وضعت شروطًا لانضمام السويد إلى الحلف.