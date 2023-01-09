الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طلعت عبدالقوى يكشف أهم أسباب نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

طلعت عبدالقوى
طلعت عبدالقوى

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجمعيات الخيرية بالبداية كانت تعمل بشكل منفرد، أما اليوم فالجميع يعزف معًا وهذه مسألة هامة خاصة أنهم كلهم اجتمعوا في حب الخير.

الرئيس كان متفائلًا بهذا التحالف

وأضاف عبدالقوي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجميع يعمل لمصلحة الناس دون أي مصالح شخصية ولا يوجد كبير وصغير ولدينا مجموعة شباب متطوعين على أعلى مستوى، يتفانون في تقديم الخدمة فسر النجاح الحب وإنكار الذات وتفضيل المصلحة العامة على أي مصالح أخرى، وكذلك دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان متفائلًا بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. 

وأشار إلى أن رسالة الرئيس للحكومة يوم إفطار الأسر المصرية بأن يقفوا مع التحالف ويؤيدوه وينصفوه، واليوم حضور الرئيس في يناير 2023 لأول مؤتمر له يعد رسالة هامة لنجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

طلعت عبدالقوي التحالف الرئيس عبدالفتاح السيسي النجاح المصلحة العامة رسالة الرئيس

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