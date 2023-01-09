الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل أرسنال.. النني أساسيًا ومارتنيلي يقود الهجوم أمام أوكسفورد

محمد النني
محمد النني

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوكسفورد يونايتد مساء اليوم الاثنين في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

ويبدأ محمد النني محترفنا المصري في صفوف أرسنال، أساسيًا في تشكيل أرتيتا بينما يقود الهجوم جابرييل مارتنيلي.

 

تشكيل أرسنال.. النني أساسيًا ومارتنيلي يقود الهجوم أمام أوكسفورد

 

حراسة المرمى: تيرنر

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل، هولدنج

خط الوسط: ساكا، النني، لوكونجا، تيرني

خط الهجوم: فييرا، مارتنيلي، نيكتياه

 

أوناي إيمري يرغب في ضم محمد النني إلى أستون فيلا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية في تقريرها، فإن نادي أستون فيلا أبدى رغبته في التعاقد مع محمد النني، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أبدى إعجابه بقدرات محمد النني، مُشيرة إلى أنه يريد العمل معه مجددًا، مستغلًا عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم في مباريات أرسنال منذ انطلاق الموسم الحالي 2022-2023.

ولعب محمد النني تحت قيادة أوناي إيمري في أرسنال، قبل أن يرحل المدرب عن منصبه في نوفمبر 2019.

ونوّهت الصحيفة إلى أن محمد النني لا يُمانع الرحيل عن صفوف أرسنال، بشرط الحصول على 6 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي، ولكنه قد يرفض الانتقال إلى أستون فيلا، في ظل تراجع أداء الفريق بشكل عام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه رغم رغبة إيمري بالتعاقد مع النني، إلا أن هناك أزمة قد تكون عقبة في طريق إتمام الصفقة، وهي معاناة اللاعب عندما كان يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن محمد النني شارك في 17 مباراة فقط في جميع البطولات تحت قيادة أوناي إيمري في أرسنال، ثم تم إعارته إلى بشكتاش في أغسطس 2019 لمدة موسم.

ارسنال تشكيل ارسنال النني مارتنيلي أوكسفورد

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