توقعات بتراجع قيمة المديونية الخارجية للدول العربية بمعدل 6.8% خلال 2023

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تتراجع قيمة المديونية الخارجية للدول العربية بمعدل 6.8% وتصل إلى 1.7 تريليون دولار خلال عام 2023، مع توقعات بتراجع الدين الخارجي في 5 دول عربية، في مقابل ارتفاع حجم الدين الخارجي في 15 دولة عربية أخرى خلال العام نفسه.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن حجم الدين الخارجي للدول العربية ارتفع بنحو 11% خلال عام 2022 ليزيد على 1.8 تريلون دولار، وتجاوز حجم الدين الخارجي حاجز 100 مليار دولار في 5 دول عربية في مقابل 6 دول أخرى لم يتجاوز فيها حجم الدين الخارجي حاجز الـ 10 مليارات دولار خلال عام 2022.

وتركزت المديونية الخارجية في 5 دول عربية بلغت حصتها 70.3% من الإجمالي العربي بقيمة 1.3 تریلیون دولار، وارتفع حجم الدين الخارجي في 16 دولة عربية خلال عام 2022، في مقابل تراجعه في 5 دول فقط هي الكويت والعراق وسلطنة عمان والمغرب والجزائر، و تصدرت الإمارات المرتبة الأولى، وبلغ حجم دينها الخارجي نحو 436 مليار دولار، بحصة 23.6% من إجمالي الدين الخارجي للدول العربية، تليها قطر بقيمة 296.6 مليار دولار وبحصة 16% من الإجمالي العربي، ثم السعودية ولبنان بقيم بلغت 291.6 ملياراً و172 ملياراً و 104 مليارات دولار وبحصص 15.8% و9.3% و5.6% على التوالي.