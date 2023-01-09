الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بتراجع قيمة المديونية الخارجية للدول العربية بمعدل 6.8% خلال 2023

المؤسسة العربية لضمان
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تتراجع قيمة المديونية الخارجية للدول العربية بمعدل 6.8% وتصل إلى 1.7 تريليون دولار خلال عام 2023، مع توقعات بتراجع الدين الخارجي في 5 دول عربية، في مقابل ارتفاع حجم الدين الخارجي في 15 دولة عربية أخرى خلال العام نفسه.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن حجم الدين الخارجي للدول العربية ارتفع بنحو 11% خلال عام 2022 ليزيد على 1.8 تريلون دولار، وتجاوز حجم الدين الخارجي حاجز 100 مليار دولار في 5 دول عربية في مقابل 6 دول أخرى لم يتجاوز فيها حجم الدين الخارجي حاجز الـ 10 مليارات دولار خلال عام 2022.

وتركزت المديونية الخارجية في 5 دول عربية بلغت حصتها 70.3% من الإجمالي العربي بقيمة 1.3 تریلیون دولار، وارتفع حجم الدين الخارجي في 16 دولة عربية خلال عام 2022، في مقابل تراجعه في 5 دول فقط هي الكويت والعراق وسلطنة عمان والمغرب والجزائر، و تصدرت الإمارات المرتبة الأولى، وبلغ حجم دينها الخارجي نحو 436 مليار دولار، بحصة 23.6% من إجمالي الدين الخارجي للدول العربية، تليها قطر بقيمة 296.6 مليار دولار وبحصة 16% من الإجمالي العربي، ثم السعودية ولبنان بقيم بلغت 291.6 ملياراً و172 ملياراً و 104 مليارات دولار وبحصص 15.8% و9.3% و5.6% على التوالي.

 

 

المؤسسة العربية الاستثمار الصادرات الدين الخارجي المديونية الخارجية الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة وتقديم تظلم على تحريرها

بعد تعرضها لموجة انتقادات.. مَن هى جيهان عبد العظيم؟

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

توقعات بتراجع قيمة المديونية الخارجية للدول العربية بمعدل 6.8% خلال 2023

حبس صاحب كافيه 4 أيام بعد تعديه على أعضاء حملة حماية المستهلك ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس