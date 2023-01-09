الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى نفذ ملحمة إنسانية لخدمة المواطن

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أكدت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، علي أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار “رؤية مصر 2030”، مؤكدًة أن التحالف الوطني نفذ ملحمة إنسانية لخدمة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقالت “حمدي” في تصريحات لها، إنه منذ انطلاق نشاط التحالف فى مارس 2022، وإعلانه عامًا للمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمحافظات مصر، بدأت على الفور مؤسسات المجتمع المدني جهودها في مختلف مجالات التنمية المجتمعية، تحت كيان “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي”.

وأضافت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد ركناً مهماً في عملية بناء وتنمية الجمهورية الجديدة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأكدت أن التحالف قدم، من خلال مؤسساته الشريكة، ملحمة وطنية وإنسانية لأهالي المراكز والقرى الأكثر احتياجا، لتخفيف العبء عن كاهلهم خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.

وعن مبادرة ازرع.. أكدت عضو مجلس النواب، أن المبادرة تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي المصري، باعتبار أن الغذاء أمن قومي بالنسبة لمصر وأيضًا للعالم أجمع، لافتة إلى أن مبادرة ازرع تستهدف تشجيع صغار المزارعين على زيادة إنتاجيتهم من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح،  باعتبار الزراعة من أهم محاور التنمية الاقتصادية.

وتابعت: المبادرة يستفيد منها 100 ألف مزارع على مستوى الجمهورية للعمل علي  زيادة مساحة القمح والتي تستهدف زراعة 150 ألف فدان، وأوضحت أن المبادرة تشمل 8 محافظات هى "بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم".

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الأمن الغذائي المصري التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحماية الاجتماعية المجتمع المدنى النائبة نيفين حمدي المناطق الأكثر احتياجا حماية الأمن الغذائي حزب حماة الوطن بأسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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