الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: الرئيس السيسي يتابع العمل الأهلي ويدعمه لخدمة المواطن

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس أمس خلال مشاركته بمؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث عبر الرئيس عن دعمه للنتائج الأنشطة والتى أتاحت الخدمات للمواطنين.

وأضاف حزب المؤتمر في بيانه ، أن الرئيس السيسي، أوضح دعمه ودعم الدولة المصرية  للتحالف الوطنى للعمل الأهلي، لدوره في العمل التنموي بمصر، مطالبا بضم المزيد من الكيانات  إلى العمل المجتمعي كي نصل إلى التنمية المنشودة في مصر ، وهذا يؤكد أن الرئيس هو الداعم الأول للعمل الأهلي والتنموي بمصر.

كما أشاد الحزب ، بدعوة الرئيس السيسي، للحكومة والجميع، للمشاركة والمساهمة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لزيادة أرقام التبرعات، مشيرا إلى تأكيد الرئيس على تواصله الدائم مع كيانات العمل الأهلي، واستماعه دائما لجميع الأفكار الجميلة، التي تتناسب مع ظروف المجتمع.

كما لفت الحزب في بيانه ، أن الرئيس أوضح خلال كلمته، على أن العام ٢٠٢٢ كان عام المجتمع المدنى، وان ظروف 2023 قد تحتاج إلى جهد أكبر من 2022، بسبب الأزمات العالمية التي أثرت على دول العالم كافة، حيث قال الرئيس : «إذا كانت منظمات المجتمع المدني عملت بهمّة في 2022، فنحن بحاجة لمضاعفة هذه الجهود في 2023»، مما يؤكد على متابعة الرئيس لجهود المجتمع المدني ودعمه.

وكانت قد استعرضت الدكتورة هالة صلاح المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في ملف الصحة تم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية المختلفة"، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالصحة على رأس الأولويات، تحسين مؤشرات الصحة، وكانت الفئات المستهدفة من خدمات التحالف جميع الفئات داخل المجتمع بداية من المرأة والأطفال وذوي الهمم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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