الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخزن تجارة أعلاف بحوزته 5 طن أسمدة في سوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية>

وضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية.. بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (5 طن أسمدة زراعية سماد فوسفات– 500 كيلو جرام أعلاف حيوانية) دون مستندات ومجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية والحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين والمربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية الأسمدة الزراعية محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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ضبط مالك مخزن تجارة أعلاف بحوزته 5 طن أسمدة في سوهاج

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