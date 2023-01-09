الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محققة 12.7 مليار دولار.. قفزة تاريخية فى صادرات مصر البترولية

صادرات
صادرات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر طفرة جديدة فى صادراتها البترولية والتى ارتفعت إلى حدود 12.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 7.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار بنسبة 60.7%، وسط توقعات بوصولها إلى حدود 18 مليار دولار عن عام 2022.

وتستحوذ صادرات الوقود على 33% من الجملة العمومية لصادرات مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، لتحتل بذلك المرتبة الثانية فى هيكل الصادرات بعد صادرات السلع تامة الصنع.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المنتجات البترولية تأتى فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر من الوقود بقيمة 9.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات بترول خام إلى حدود 2.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بارتفاع قدره 100 مليار دولار.

كما أشار تقرير الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعى حققت مستويات تاريخية بعدما تضاعفت بنسبة 446%، لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.7 مليار دولار.

وسجلت صادرات فحم بأنواعه ارتفاع هى الأخرى إلى حدد 42.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 31.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بارتفاع قدره 10.9 مليون دولار.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرات الوقود صادرات مصر الوقود الغاز الطبيعي

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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