الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عنصرين إجراميين وإحباط تهريب كميات من الحشيش والهيدرو في البحر الأحمر

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تشكيل عصابي، لتهريب كمية كبيرة من المخدرات، لترويجها على عملائهما، في محافظة البحر الأحمر.

 وأثناء محاولة ضبط المتهمين، أطلق عناصر التشكيل العصابي، النار على قوات الشرطة، التي تعاملت معهم بالمثل، مما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين.

و رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ومديرية أمن البحر الأحمر، نشاط أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، لتهريب كميات كبيرة من مخدري «الحشيش – الهيدرو».

 وذلك من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء، وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي، تمهيدًا لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلى.

وتوصلت جهود التحريات، عن تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابي للمواد المخدرة، بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لنهاية طريق «الغردقة - سفاجا»، قبالة سواحل مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تشكيل عصابي المخدرات الأسلحة والذخائر

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