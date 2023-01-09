مصرع عامل وإصابة زوجته فى انهيار منزل بمركز نجع حمادى

لقي عامل مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الإثنين، إثر سقوط حائط عليهما بقرية الشعانية مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقلهما إلى المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بحضور جثة شخص وسيدة مصابة إلى نقطة إسعاف الشعانية، وجرى نقلهما إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي.



وبعد الفحص تبين مصرع "جمال فوزي جاد، يبلغ من العمر 45 عامًا، وإصابة زوجته سهير حسن جودة، تبلغ من العمر 40 عامًا، إثر سقوط حائط منزل عليهما في قرية الشعانية مركز نجع حمادي، تقرر نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة والمصابة تتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بتكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة.